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Arda Başaran: Afrin’den bedelli askerliğe ne ara geldik?

CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Arda Başaran düzenlediği basın açıklaması ile Cumhurbaşkanının Bedelli askerlik açıklamasını eleştirdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Yardımcısı Arda Başaran yaptığı basın açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bedelli askerlik’ açıklamasını eleştirdi. Başaran, “AK Parti kongrelerinde ‘Reis bizi Afrin’e götür diyenlerin bedelli askerlik naraları atmasını ibretle izliyoruz. Seçime yönelik hamle yapıyorlar” dedi.

PROPAGANDA MALZEMESİ YAPIYORLAR

Arda Başaran yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen AKP kongrelerinin hemen hemen hepsinde Reis bizi Afrin'e götür, Afrin bizi kesmedi Münbiç'e götür diyenlerin bugün bedelli askerlik naraları atmalarını ibretle takip ediyoruz. Henüz 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı seçim döneminde bedelli askerlik konusunu konuşmayı doğru bulmuyorum derken dün akşam Sayın Başbakan bedelli askerlik konusuna olumlu baktıklarını dile getirip ülkede yeni bir gündem oluşturma gayesine girdi. Sarayın anketlerinde yüzde 50+1 i göremedikleri her an seçime yönelik yeni bir hamle yapma ihtiyacı hisseden AKP iktidarı ne yazık ki askerlik konusunu da propagandasına alet etmekten çekinmiyor. Taşeron işçilerin sözde kadroya alınması süreci ile başlayan seçime yönelik hamleler bedelli askerlik açıklaması ile devam etmekte olup bundan sonraki konu ise hiç şüphesiz mevcut emekliler ve emekliliğe hak kazanma ihtimali olan seçmenler üzerine olacaktır. Seçim dönemleri hariç AKP'nin aklına gelmeyen bu insanların cevaplarının sandıkta net bir şekilde görüleceğinden hiçbir şüphemiz yoktur” ifadelerinde bulundu.

Bugün 14:20 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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