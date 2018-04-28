Şehrim 2023, Kocaeli’nin görüşleri dinlendi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan’ın başkanlığında yürütülen proje kapsamında ‘Şehrim 2023’ otobüsü 26 Nisan’da kentimize gelmişti. Türkiye’nin 81 iline gidip halkın, kanaat önderlerinin şehir konusunda beklentilerinin alındığı otobüste tablet ortamında 26 soruluk anket yapıldı. Kentimizde AKP İl Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir ve Kültür’den sorumlu Başkan Oğuzhan Keleş’in başkanlığında yürütülen projede vatandaşlara, kentin sorunları, ulaşım, kentsel dönüşüm ile ilgili sorular soruldu.

YOĞUN KATILIM

3 gün boyunca kentin birçok noktasında halkı dinleyen otobüsle ilgili basın açıklaması Sekapark’ta gerçekleştirildi. Açıklamaya İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, İl Başkan Yardımcısı Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Oğuzhan Keleş, İl Kadın Kolları, Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Pınar Atabay, İl Gençlik Kolları Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Serra Demirtaş ve partililer katılım gösterdi.

DEMOKRASİDEN TAVİZ VERMEDEN BULUŞTURUYORUZ

AKP İl Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir ve Kültür’den sorumlu Başkan Oğuzhan Keleş yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar, her alanda ülkemizin en önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirmeye, istikrar, güven, adalet ve demokrasiden taviz vermeden milletimizi buluşturmaya devam ediyoruz. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Sayın Çiğdem Karaaslan tarafından Türkiye’de bir ilk olan “Şehrim 2023 “projesiyle, yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramından yola çıkılmıştır” ifadelerini kullandı.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILDI

Konuşmalarına devam eden Keleş, “Her şehrin kendine özgü 2023 Hedefleri ve Vizyon planlarını ortaya koymayı amaçlayan, bu doğrultuda bazı büyükşehirleri ziyaret eden “Şehrim 2023 “ aracı, yapılan etkinliklerle üç gün boyunca Kocaelililerle buluştu. 26 Nisan Perşembe günü İzmit Anıtpark Meydanında başladığımız etkinliğimizde Cuma günü Gebze Kent Meydanında ve bugün de Sekapark Alanında vatandaşlarımızla, mobil uygulama yöntemiyle 2023’te nasıl bir şehir arzuladıklarına yönelik anket çalışması yapılmıştır” şeklinde konuştu.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ

Son olarak Keleş, “AKP olarak Türkiye’nin her meselesinde olduğu gibi çevre, kültür ve şehircilik alanında iddialı olduğumuzu gösteren, şehirlerimizi geleceğe taşıyacak “Şehrim 2023” projesinin başladığı illerden birinin Kocaeli olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. “Şehrim 2023 “ Projemiz kapsamında üç gün boyunca Kocaeli Halkıyla yapılan Anket çalışmasının hayırlı olmasını diliyoruz. Anket çalışmasına katılamayan vatandaşlarımız şehrimize yönelik görüş, düşünce ve önerilerini www.sehrim2023.com adresinden Kocaeli’yi seçerek ekleyebilirler” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SÜREKLİ ANKET ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ

Keleş’ten sonra sözü alan İlyas Şeker, “AKP olarak bizlerin en önemli vizyonu hem kenti hem ülkeyi birlikte yönetmek. Sadece kendi düşüncemizi değil, vatandaşların STK’ların düşünceleriyle bu ülkeyi yönetmek istiyoruz. Sürekli anket çalışmaları’ yapıyoruz. Anketlerden elde edilenler doğrultusunda düzenlemeler yapılıyor. Biz Kocaeli’de 2004’ten itibaren iktidarız. Mükemmel çalışmalar yaptık. İnsanlar bunun kıyaslamasını yapabiliyorlar. Birileri eleştirse de 2004ten önce Kocaeli bir köydü” diye belirtti. Şeker’den sonra sözü alan İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, “12’nci durakta Kocaeli’de otobüs. Vatandaşların görüşlerini almak için yoğun bir emek harcıyor arkadaşlarımız” dedi.