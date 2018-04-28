Keleşoğlu vekillik için resmi başvurusu yaptı!

AKP’de 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekilliği aday adaylık başvuruları sürüyor. Yaklaşık 37 kişi AKP il binasına gelerek milletvekilliği için resmi aday adaylık başvurusunda bulundu. Bu isimlerden birisi de Memur Sen Eski İl Başkanı Halil İbrahim Keleşoğlu oldu. Keleşoğlu çok sayıda destekçisiyle birlikte AKP İl Binasına gelerek resmi aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdi. Halil İbrahim Keleşoğlu’nun resmi başvurusunu AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy aldı. Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık da Keleşoğlu’nun aday adaylık başvurusunda hazır bulundu.

BU SEÇİM YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy Keleşoğlu’nun başvurusunu yapmadan önce gerçekleştirdiği konuşmada, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimler için Halil İbrahim abimizin aday adaylık başvurusunu almak için buradayız. Ülkemiz için önemli bir seçim yapacağız. Bu seçim gelecek için yeni bir başlangıç olacak. Bu hizmet yarışında bende varım diye Halil İbrahim beye hayırlı olsun diyorum” dedi.

“MİLLETVEKİLLİĞİNDE GÖZÜMÜZ VAR”

Eryarsoy’un ardından söz alan Keleşoğlu, “27. Dönem milletvekilliği için aday adaylık başvurusunda bulunuyoruz. Geçmişteki seçimlerde de aday adayı olmuştum. Bu 3. Aday adaylığım. İnşallah bu son olur, tamam olur. Trabzon doğumluyum ama Kocaeliliyim. 1998’den beri sivil toplum kuruluşlarının içerisindeyim. Bizim vekil olmamız önemli değil, aslolan dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan yol arkadaşı olabilmektir. Biz buna talibiz. Ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a rabbimiz sağlık, sıhhat versin. Türkiye’nin AKP’ye ihtiyacı var. Biz bu partiyi ve lideri destekleyeceğiz. Allah partiye emek veren herkese teşekkür ediyorum. Kavli ve fiili dualarınızı bekliyorum. Tarlada izimiz var, harmanda yüzümüz var, milletvekilliğinde gözümüz var” şeklinde konuştu.

HALİL İBRAHİM KELEŞOĞLU KİMDİR?

1965 Trabzon Of doğumlu. Evli ve dört çocuk babası. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 42 yıldır Kocaeli'de ikamet eden Keleşoğlu, Okan Üniversitesi'nde İşletmeYönetimi yüksek lisans yaptı. Eğitimci, idareci ve STK temsilcisi Keleşoğlu, 4 dönem Eğitim Bir-Sen'de şube başkanlığı yaptı. 3 dönem Memur-Sen'de de il temsilcisi gibi görevler yapan Keleşoğlu, 3 dönem de Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri başkanlığı yaptı. Keleşoğlu, Muammer Dereli Fen Lisesi'nde müdür olarak görev yapan Keleşoğlu şu an Başiskele Bahçecik Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor. Keleşoğlu öğretmenlik görevinden istifa ederek AKP'den milletvekili aday adayı oldu.