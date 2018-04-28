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Diş hekimlerinde tek adaylı kongre

Kocaeli Diş Hekimleri Odası’nın 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Dr. Gönül Uluce Okumuş yeni dönem için aday olmazken, mevcut yönetimde sekreter olarak görev yapan Dr. Töre Genç, tek aday olarak yönetime talip oldu.

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Türk Diş Hekimleri Birliği’ne bağlı Kocaeli Diş Hekimleri Odası’nın 16’ncı Olağan Genel Kurulu, Fuar içi Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Oda üyelerinin katılımı ile gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını Hasan Orakçı, Başkan vekilliğini Ece Arınalçık, Şemen, katiplikleri ise Berna Kağız ve Meral Başyiğit üstlendi. Mevcut başkan Dr. Gönül Uluce Okumuş yeni dönem için aday olmadı. Mevcut yönetimde sekreter olarak görev yapan Dr. Töre Genç’in başkanlığındaki tek liste divana sunuldu. Seçimler, bugün 09.00-17.00 saatleri arası oda binasında yapılacak. Oy kullanma hakkı bulunan 477 üye 9 kişilik yönetim kurulu, 3 denetim kurulu, 5 disiplin kurulu ile 7 TDB birlik delegesini seçecek.

Odalar siyaset üstü kurumlardır

Kongrede konuşan Dr. Gönül Uluce, “2 yıllık dönemde odamızı en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Kusurlarımız, eksiklerimiz mutlaka olmuştur. Yönetimdeki bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Meslek örgütümüzü ilgilendiren önemli bir gündem bu dönemde damgasını vurdu. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumlarının önündeki Türk ve Türkiye isimlerinin kaldırılma söylemi. Bu durum meslek örgütlerimizi kaldırmaya yönelik bir çalışmadır. Bu girişimler demokrasiyle bağdaşmamaktadır. Odalar siyaset üstü kurumlardır. Bu durum sadece odada değil toplumda da geri dönüşü olmayan zararlara neden olacaktır. TDB’nin bu konudaki girişimleri devam etmektedir” şeklinde konuştu.

YÖNETİM KURULU

Töre Genç(başkan), Ece Arınalçık Şemen, Özgür Sunaoğlu, Meral Başyiğit, Önder Özdenkaya, Hamza Turan, Berna Kağız, Demet Patoğlu, Hakan Çolak.

Bugün 14:40 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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