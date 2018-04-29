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29 Nisan 2018- Spor

Günün maçları bu haberde! (29 Nisan 2018)

Bugün Kocaeli'de farklı branşlarda çok sayıda maç oynanacak.

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Potada yine erkek egemenliği var

Dün olduğu gibi bugün de potalara erkekler uzanıyor. Bugün bir tek kız maçı oynanacak ve geri kalan tüm maçlar erkeklere ait olacak.

Program şöyle…

15:00 U 12 Kız K.Basket - Kocaeli G. Başiskele S.S.

16:30 U 13 A Gr. K.Geliş. - Y.Hisareyn Başiskele S.S.

18:00 U 13 C Gr. K.Yıldız. - İzmit DSİ Başiskele S.S.

11:00 Ünilig Ünilig B.Tür. Şam. Derince S.S.

17:00 U 13 A Grubu 23 Nisan – Geb.GB. Derince S.S.

18:30 U 14 P.Off Yenikent - İzmit Derince S.S.

Fileler bugün kızlara emanet

Küçük Kızlar 2. Küme Voleybol Ligi’nde bugün 3 maç oynanacak ve üçü de İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Program şöyle….

14:00 Kyöd Spor - 23 Nisan İ.Ö.O.

15:30 Dsi Spor - Yenikent Spor

17:00 İzmit Spor - Yahya Kaptan Spor

Haydi kitaba koşalım!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kitaba Koş Halk Koşusu bugün gerçekleşiyor. Atletizm İl Temsilciliği’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlediği etkinlik saat 10.00’da başlayacak. Yarışlar, İzmit Atletizm Pisti’nde yapılacak. Katılımcılara kitap armağan edilecek.

Kulüplü satranççılar günü boş geçirmiyor

Kentimizin en çok organizasyon yapılan spor branşlarından biri olan satrançta bugün yine fraklı bir heyecan yaşanacak. Kulüpler Arası Satranç Müsabakaları Şehit Polis Recep Topaloğlu Satranç İl Temsilciliği Salonu’nda gerçekleşecek. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Öte yandan Küçükler ve Yıldızlar Çayırova Belediyesi Okullar Arası Bireysel ve Takım Satranç Turnuvası da aynı saatlerde Çayırova Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Ünilig Futsal nefes kesecek

Üniversiteler Arası Lig (Ünilig)’de su topu ve voleybol heyecanından sonra bugün de futsal heyecanı başlıyor. Ünilig Futsal müsabakaları İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

Kulaçlar 23 Nisan için atılıyor…

Egemenlik Haftası spor müsabakaları aralıksız olarak devam ediyor. Bugün de yüzme yarışları yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Yarışları saat 10.00’da başlayacak. Yarışlar Gebze Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek.

Korumalı Futbol’da Üniversite heyecanı

Üni Lig Korumalı Futbol Süper Ligi müsabakaları bugün gerçekleşiyor. İzmit Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçlar 9.30’da başlayacak.

U-11 FUTBOL LİGİ’NDE GÜNÜN PROGRAMI:

A-YAVUZ -KOCAELİ                    16.00         M.A.KAĞITÇI

A-İ.TEPE G.B.-Ç.TEPE               16.00         M.A.KAĞITÇI

A-İ.YILDIZ-Y.KAPTAN                  17.30         M.A.KAĞITÇI

A-Y.KAND.-İZMİT FK                    13.00         VİNSAN SUNİ

B-B.DERİN.-Y.SERDAR               14.45         M.A.KAĞITÇI

B--SERDAR G.B..Y.ŞEHİR          14.45         M.A.KAĞITÇI

B-İLİMTEPE FK-KÖRFEZ G.B.    17.30         M.A.KAĞITÇI

B-İZMİT G.B.-KOCAELİ GENÇ   13.30         M.A.KAĞITÇI

C-1937 SEKA-H.ŞAFAK              11.00         M.A.KAĞITÇI

C-DERİNCE G.B.-D.BİRLİK          11.00         M.A.KAĞITÇI

C-HEREKE YILDIZ-Ç.PLAJYOLU 14.15         VİNSAN SUNİ

D-KÖRFEZ İLÇESİ-BAĞÇEŞME 11.30         VİNSAN SUNİ

D-YEŞİLOVA-K.GÜNEŞ             13.30         M.A. KAĞITÇI

D-KAND.G.B.-ÇENEDAĞ           13.00         VİNSAN SUNİ

E-KULLAR -İZMİT BALABAN     12:15         M.A.KAĞITÇI

E-ŞİRİN-BAŞİSKELE BLD.         12:15         M.A.KAĞITÇI

E-A.BEY B.-ARS.ORG.               11.30         VİNSAN SUNİ

E-KARTEPE B.-B.DOĞANTEPE 14.15         VİNSAN SUNİ

F-S.KARŞIYAKA-G.ŞİRİNKÖY   13.30         KAVAKLI

F-G.KARADENİZ-KAVAKLI        15.00         KAVAKLI

F-D.NDERE-K.M. İ.Y                 10.00         KAVAKLI

G-HARB-İŞ-AKÇAT                   11:10         KAVAKLI

G-GÖLCÜK G.B.-GÖLCÜK       12:20         KAVAKLI

H-ÇAYIROVA-GEBZE               11.00         METİN OKTAY

H-Ç.OVA G.B.-M.FENARİ         12:15         METİN OKTAY

 K-TRAKYA-G.BEYLİKBAĞI      11.00         METİN OKTAY

 K-DARICA K.MARTI-Ç.OVA B. 12:15         METİN OKTAY

K-S.ORHAN-MUTLUKENT        13.30         METİN OKTAY

2.KÜME U-19 FUTBOL LİGİ’NDE GÜNÜN PROGRAMI:

A-MAŞUKİYE-Y.KANDIRA      16.00         MAŞUKİYE

A-B.DAMLAR-KADIKÖY         15.00         Ş.A.KULAKSIZ

B-MERT-BAĞÇEŞME             16.00         CEPHANELİK

B-SUADİYE-SARIMEŞE BLD. 15.00         SİNAN SİPAHİ

D-KAVAKLI-TEPEKÖY DEFNE 18.30         KAVAKLI ST.

D-G.ASARKÖY-ÇAMCUKUR    16.00         HİSAREYN ST.

E-KÖR.ATILIM-SIRRIPAŞA F.K 17.00         ESENTEPE ST.

G-GEBZE BALKAN-TRAKYA     17.00         METİN OKTAY

G-YAVUZSELİM-Ç.GÜMÜŞ       19.00         METİN OKTAY

G-D.KALEBAY.-TAVŞANCIL       15.00         NENE HATUN

U-17 FUTBOL LİGİ P.OFF’TA GÜNÜN PROGRAMI:

A-KARTEPE BLD.-K.GÜNEŞ   17.00         ARSLANBEY

A-SEKA DOĞAN -41 FK          16.30         KAVAKLI

B-HİSAREYN-ÇAYIROVA        14.00         HİSAREYN

B-K.MÜRSEL İ.Y .-D.BİRLİK    15.00         K.MÜRSEL

C-G.ŞİRİNKÖY-B.DERİNCE     17.00         D.DERE

D-H.YILDIZ-İZMİT G.B.             17.00         ERKİN AKKAŞ

29 Nisan 2018 - Spor

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