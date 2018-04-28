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Milli Görüş'ün sempatik isim aday adayı

Milli Görüş camiasının Kocaeli'deki sempatik ismi Sedat Doğu Uslu, Saadet Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

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Saadet Partisi, aday adaylarının bir bölümünü belirledi. Bu isimler arasında Milli Görüş camiasının sempatik isimlerinden Sedat Doğu Uslu da var. 1985 Ağrı doğumlu olan Uslu, ilk, orta ve lisesi öğrenimini İzmit'te tamamladı. Uslu’nun üniversite eğitimi devam ediyor.

2 ŞİRKETTE YÖNETİCİ

Ticari hayatına gıda ve inşaat olmak üzere 2 ayrı şirkette yöneticilik yapmaya devam eden Uslu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nde (ASKON) yönetim kurulu üyesi. 2014 İzmit Belediyesi Meclis üyesi adayı olan Uslu, 2015 milletvekili seçimlerinde de aday adayı oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Uslu, İzmit'te ikamet ediyor.

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