Kartepe Ataevler Mahallesi Kemal Paşa Caddesinin sakinleri 6 ay önce kazılan ve hala yapılmayan yol üzerinden kalkan toz nedeniyle kapı, pencere açamadıklarını ve çamaşır asamadıklarını söyleyerek isyan etti. Yetkililerin önlem alınmaması üzerine bölge sakinleri caddeyi sabah saatlerinde geçici olarak trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından uyarılan bölge sakinleri daha sonra yolu yeniden trafiğe açarken bölgeye gelen belediye ekiplerinden yolun yapılacağı sözünü aldı. Bölge sakinleri daha sonra olaysız bir şeklide dağıldı.
Bugün 15:02 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Mahalleliden toz tepkisi!
Kartepe Ataevler Mahallesinde 6 aydır yapılmayan yolda yükselen tozlardan dolayı mağdur olduklarını belirten bölge sakinleri eylem yaparak yolu trafiğe kapattı.
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Bugün 15:02 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz