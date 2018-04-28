Mahalleliden toz tepkisi!

Kartepe Ataevler Mahallesi Kemal Paşa Caddesinin sakinleri 6 ay önce kazılan ve hala yapılmayan yol üzerinden kalkan toz nedeniyle kapı, pencere açamadıklarını ve çamaşır asamadıklarını söyleyerek isyan etti. Yetkililerin önlem alınmaması üzerine bölge sakinleri caddeyi sabah saatlerinde geçici olarak trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından uyarılan bölge sakinleri daha sonra yolu yeniden trafiğe açarken bölgeye gelen belediye ekiplerinden yolun yapılacağı sözünü aldı. Bölge sakinleri daha sonra olaysız bir şeklide dağıldı.