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Gazeteci kalbine yenildi!

Erzurumlu gazeteci Sayıl Narmanlıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Erzurum’un yetiştirdiği duayen gazetecilerden Sayıl Narmanlıoğlu, Kocaeli’de dün akşam saatlerinde kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Narmanlıoğlu’nun cenazesi uçakla Erzurum’a getirildi. Yarın öğle namazına müteakip Narmanlı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Narmanlıoğlu, son yolculuğuna uğurlanacak.

DAGC’den taziye mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Sayıl Narmanlıoğlu’nun ölümü üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Gazeteci meslektaşımız Sayıl Narmanlıoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Daha önceden planlandığı gibi Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni meslektaşımızın adına ithaf edilerek ‘Sayıl Narmanlıoğlu Gazetecilik Başarı Ödülü’ ismiyle Sway Otel'de gerçekleştirilecektir. Merhum meslektaşımızın cenazesi yarın (29 Nisan) öğlen namazına müteakip Narmanlı Camii'nden kaldırılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.” denildi. 

Bugün 15:05 TSİ - Asayiş

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