O Dünya Kupası buraya GE-LEEE-CEEEK!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olan Kocaeli temsilcisi Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi takımını, Dünya Şampiyonası’nda da Milli Takım formasıyla Dünya 2’ncisi olması nedeniyle ziyaret etti. Başarıdan dolayı sporcuları, antrenörleri ve idarecileri kutlayan Karaosmanoğlu, “Kızlarımızın yakaladığı bu başarı gençlerimiz için örnektir. Kendilerini kutluyorum ve yaşamları boyunca mutlu ve başarılı oldukları bir yaşam diliyorum” dedi.

“GENÇLERİMİZ GELECEĞE DAMGA VURACAKLAR”

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İlçe Başkanı İdris Alp’in de hazır bulunduğu ziyarette, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç ile öğretmenlerden, eğitim hakkında da bilgi alan Karaosmanoğlu, Dünya 2’ncisi kızlarla yakından ilgilendi. Başarının tüm detaylarını kız öğrencilerden öğrenen Karaosmanoğlu,TBMM’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kupayı takdim etmelerinin de çok özel olduğunu vurguladı. İsrail’de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda finalde Brezilya’ya 5-1 yenilen Kız Futsal Milli Takımının, Dünya İkincisi olmasının büyük bir başarı olduğunu da dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Gençlerimiz geleceğe damga vuracaklar. Bu başarıda onun büyük göstergelerinden birisidir. O Dünya Kupası buraya gelmeli” dedi ve söz aldı. Tam destek için de söz verdi.

FİNALDE BREZİLYA’YA 5-1’LİK SKORLA MAĞLUP OLMUŞLARDI

İsrail’de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda grubundaki maçlarda sırasıyla Tayvan’ı 4-2, Fransa’yı 8-6 ve Çin’i 4-1 yenen milli kızlarımız, gruptaki son maçında ise ev sahibi İsrail’i 3-1 yendi. Bu skorlarla grubu namağlup lider tamamlayan kızlar, yarı finalde İtalya’nın rakibi oldu. Yarı final maçında da İtalya’yı 2-0’lık skorla geçen Barbaros Hayrettin Lisesi kızları, finalde Brezilya’ya ile 5-1’lik skorla mağlup oldu ve Dünya ikincisi oldu.