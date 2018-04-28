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Darıca G.B. Karadeniz’de kazanmak zorunda

TFF 3.Lig 3.Grup temsilcimiz lider 66 puanlı Darıca Gençlerbirliği, geçen hafta kendi sahasında oynadığı Anagold 24Erzincan karşısında çok önemli iki puan kaybetti.

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Sarı Yeşilliler, yarın zorlu deplasmanda, 5’inci sırada Play Off için oynayan Yeni Orduspor’a konuk olacak. Karşılaşma 19 Eylül Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak. Darıca Gençlerbirliği’nin bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. İkinci sırada 65 puanla Ankara Demirspor kendisini yakından takip ediyor. Darıca, bu sezon belki de en zor deplasman maçına çıkacak Sarı Yeşilliler, muhtemel bir Ordu galibiyetiyle, gelecek hafta sonu, ligin son maçında ağırlayacağı Muğlaspor’u da yenip, direkt 2.Lig’e yükselmenin hesaplarını yapıyor.

TARAFTARLAR AKIN EDİYOR

Darıca taraftarları da Karadeniz’e adeta akın etti. Ordu 19 Eylül Stadı’ndaki maçta çok sayıda sarı yeşilli de yer alacak. Zorlu karşılaşmayı hakem Veli Karakaya ile yardımcıları Kemal Mavi ve İsmail Taygun Tasalı yönetecek. Sezonun son maçı için Karadeniz’de üs kuran Darıca Gençlerbirliği için, ölüm kalım maçının sonucu merakla bekleniyor. Bu arada teknik patron Uğur Balcıoğlu, cezalı olduğu için takımının başında sahaya giremeyecek. Başkan Mücahit Vural ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası aldı.

Bugün 15:12 TSİ - Spor

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