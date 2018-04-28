Maç Bağcılar Mahmut Bey Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak. Her iki takımın küme düşme potasında uzak. Bu rahat maçta hedef prestij mücadelesi olacak. Takımlar genelde gençlere ağırlık verecek. İstanbul Bağcılar Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Levent Aktan yönetecek. Yardımcılıklarını Güneş Mumcu Taştan ve Murat Ilgaz yapacak.
Bugün 15:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
Gölcük ile Bağcılar gazozuna oynuyor
Geçen hafta kendi sahasında oynadığı Yeşil Bursa AŞ’yi 2-1 mağlup ederek 44 puanu ulaşan Gölcükspor, yarın sezonun sondan ikinci, dış sahadaki son maçında 9’uncu sırada 46 puanda olan Anadolu Bağcılar ile oynayacak.
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Bugün 15:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz