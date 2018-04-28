Gölcük ile Bağcılar gazozuna oynuyor

Maç Bağcılar Mahmut Bey Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak. Her iki takımın küme düşme potasında uzak. Bu rahat maçta hedef prestij mücadelesi olacak. Takımlar genelde gençlere ağırlık verecek. İstanbul Bağcılar Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Levent Aktan yönetecek. Yardımcılıklarını Güneş Mumcu Taştan ve Murat Ilgaz yapacak.