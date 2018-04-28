Bunun yanı sıra Kütahya’da eğitim gören Kütahya Hodri Meydan grubu, şehrimizin takımını çeyrek final, yarı final ve final maçında yalnız bırakmadı. Daha önce de Barbaros Hayrettin lisesi kız futsal takımı, dünya ikincisi olarak büyük ir başarıya imza atmıştı.
Bugün 15:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:19 TSİ )
Kadın futsalcılardan bir zafer daha…
Kocaeli Üniversitesi Bayan Futsal takımı, Kütahya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Salon Futbolu Şampiyonası’nda, finalde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni 6-2’lik skorla yenerek, ülkemizi Portekiz’de temsil etmeye hak kazandı.
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Bugün 15:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz