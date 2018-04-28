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Bugün 15:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:19 TSİ )

Kadın futsalcılardan bir zafer daha…

Kocaeli Üniversitesi Bayan Futsal takımı, Kütahya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Salon Futbolu Şampiyonası’nda, finalde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni 6-2’lik skorla yenerek, ülkemizi Portekiz’de temsil etmeye hak kazandı.

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Bunun yanı sıra Kütahya’da eğitim gören Kütahya Hodri Meydan grubu, şehrimizin takımını çeyrek final, yarı final ve final maçında yalnız bırakmadı. Daha önce de Barbaros Hayrettin lisesi kız futsal takımı, dünya ikincisi olarak büyük ir başarıya imza atmıştı.

Bugün 15:17 TSİ - Spor

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