Kadın futsalcılardan bir zafer daha…

Bunun yanı sıra Kütahya’da eğitim gören Kütahya Hodri Meydan grubu, şehrimizin takımını çeyrek final, yarı final ve final maçında yalnız bırakmadı. Daha önce de Barbaros Hayrettin lisesi kız futsal takımı, dünya ikincisi olarak büyük ir başarıya imza atmıştı.