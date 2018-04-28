Hocaların hocası unvanına sahip ender spor insanlarımızdan biri olan tekvando ve Kickboks uluslar arası hakemimiz Aşkın Kahveci, körfez Uzakdoğu sporları kulübü başkanı olarak, Körfez Kulüpler Birliği’ndeki görevinden istifa etti. Dünya şampiyonu Aşkın kahveci ve bir çok Dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştiren Kahveci. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle, faydalı olamayacağın kanaat getirdiği için görevinden istifa ettiğini resmi bir yazıyla açıkladı.
Bugün 15:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:20 TSİ )
Aşkın Kahveci Körfez Kulüpler Birliği’nden istifa etti
Hocaların hocası unvanına sahip ender spor insanlarımızdan biri olan tekvando ve Kickboks uluslar arası hakemimiz Aşkın Kahveci, körfez Uzakdoğu sporları kulübü başkanı olarak, Körfez Kulüpler Birliği’ndeki görevinden istifa etti.
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Bugün 15:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz