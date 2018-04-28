İzmitli özel sporcu Devrim, İstanbul’daki Açık Yaş Türkiye Şampiyonası’nda, ilk gün 200 metre serbest yüzmede Türkiye ikincisi, 400 metre serbest yüzmede de Türkiye Şampiyonu oldu. Firuze Şevval Devrim’in başarısı başta Levent Azazi olmak üzere herkese büyük sevinç yaşattı. İzmitli yüzücü Devrim, bir süre önce Antalya’da yapılan Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda birinciliği elde etmişti.
Bugün 15:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:20 TSİ )
Özel Yüzücü Frizue yine şampiyon oldu
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından dört yıl önce başlatılan “Engelsiz Kulaçlar Projesi” sayesinde yüzme sporuna başlayan Firuze Şevval Devrim, İstanbul’daki organizasyonda da birincilik kürsüsüne çıkma başarısını gösterdi.
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Bugün 15:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz