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Bugün 15:20 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:27 TSİ )

İsmetpaşa’ya veda!

Kocaelispor yarın, 1972’den beri kullandığı İsmetpaşa Stadı’na resmen veda ediyor. Anı biletleri basıldı, gözler buğulu. Acı tatlı geçen yarım asra nokta konuyor. 3.Lig 3.Grup’ta iç sahadaki sezonun son maçına çıkacak Kocaelispor, İstanbul temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor’u ağırlayacak. Mücadele 15.30’da başlayacak.

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Yönetim kurulu, yarınİzmit İsmetpaşa Stadyumu’nda oynanacak Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. müsabakasının biletlerini önceki gün ve dün satışa çıkardı. Anı biletleri bile, vedanın duygusal yönünü göstermeye yetti.  Yönetim kurulu, yarınki maçta bir arada olmayı ve beraber veda etmeyi planlıyor. Biletler yarınsaat 13.30’dan itibaren de stadyumdaki bilet gişelerinde satılacak. Personel, saat 14.00’te stat kapılarında görev alacak.

YÖNETİM RESMİ AÇIKLAMA YAPTI...

Yönetim kurulu yarınki maçla ve anı biletleriyle ilgili şu resim açıklamayı yaptı: "Bu haftaki biletlerimizde, 5 Kasım 1972'den beri maçlarımızı oynadığımız İzmit İsmetpaşa Stadı'nda, bu hafta son maçımızı oynayacak olmamız nedeniyle İSMETPAŞA'YA VEDA teması işlenmiştir. 46 sene boyunca tüm Kocaeli halkına kapılarını açarak, her kesimden insanı kucaklayan, şehirdeki en geniş tabanlı birliği oluşturan KOCAELİSPORUMUZUN EVİ olarak gördüğümüz İSMETPAŞA STADI'na, tüm taraftarlarımızın gereken vefayı göstereceğine inanıyoruz. Ayrıca, yarına kadar görev yapmış tüm başkanlarımızı, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, İsmetpaşa çimlerine terlerini dökmüş tüm futbolcularımızı ve hocalarımızı misafir edecek olmaktan büyük onur duyarız.  #ORADAYDIM… KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU-"

BİLET FİYATLARI:

Misafir Tribün Bilet      : 5 TL

Deniz Tar. K. Arkası    : 5 TL

Maraton                      : 5 TL

Numaralı B                 : 10 TL

Numaralı A                 : 20 TL

VIP Tribün                  : 50 TL

Bugün 15:20 TSİ - Spor

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