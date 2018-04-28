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Fikri Işık aday olacak mı? İşte cevabı...

24 Haziran seçimlerinde aday olup olmaycağı en çok merak edilen isimlerin başında bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağını söyledi.

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AKP Genel Merkezi, dün akşam saat 21.00’de yapılan grup toplantısında yurt genelinde tüm vekillerin başvuru yapmaları istendi. Bu anlamda 3 dönem kuralına takılan Fikri Işık'ın tekrardan vekillik için aday adayı olacağı öğrenildi. Bugün Ardahan'da konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık konuyla iligli "Sayın Başbakanımızın açıklaması ve genel merkezimizde yapılan değerlendirmeler, bütün bakanların başvuru yapması yönünde oldu. Ancak hangi bakanın değerlendirileceği veya nerde değerlendirileceği tamamen genel merkezimizin inisiyatifindeki bir konu. Bu açıdan benim üç dönemim dolmasına rağmen, ben de başvuru yapacağım" diye konuştu.

FİKRİ IŞIK KİMDİR?

3 Eylül 1965'te Gümüşhane Babacan köyünde doğdu. Baba adı Tevfik, anne adı Mecbure'dir. Öğretmen, İş Adamı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. AK PARTİ Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Kocaeli İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Halen bu görevi sürdürmektedir. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça bilen Işık, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bugün 15:30 TSİ - Siyaset

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