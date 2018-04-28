İYİ Parti'de başkan o isim mi oluyor?

5 aydır İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ufuk Turan, geçtiğimiz günlerde milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etmişti. Yeni başkan olarak Emrah Alper Bozatlı’yı görmek isteyen İYİ Parti İzmit ilçe yöneticileri partililer imza toplayarak, dilekçeyi İl Başkanı Serdar Kaman’a sundu.
Dilekçede imzası olan isimler:
İzmit İlçe yöneticileri
Turgay Seyis
Sinan Baydar
Muhammed Ertürk
Yusuf Yılmaz
Nusret Yaman
Fuat Koç
Yavuz Acar
Melike Kuka
Uğur Erbey
İsmail Özkanlı
Kerem Toramangil
Ebru Alyüz
Neşer Vurur
Murat Ersöz
Aysel Gül
Cemalettin Burgucu
Buğra Özkanlı
Emrah Alper Bozatlı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz