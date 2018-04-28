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İYİ Parti'de başkan o isim mi oluyor?

İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticileri, başkanlık için topladıkları imza dilekçesini İl Başkanı Serdar Kaman'a sundu.

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5 aydır İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ufuk Turan, geçtiğimiz günlerde milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etmişti. Yeni başkan olarak Emrah Alper Bozatlı’yı görmek isteyen İYİ Parti İzmit ilçe yöneticileri partililer imza toplayarak, dilekçeyi İl Başkanı Serdar Kaman’a sundu.

Dilekçede imzası olan isimler:

İzmit İlçe yöneticileri

Turgay Seyis

Sinan Baydar

Muhammed Ertürk

Yusuf Yılmaz

Nusret Yaman

Fuat Koç

Yavuz Acar

Melike Kuka

Uğur Erbey

İsmail Özkanlı

Kerem Toramangil

Ebru Alyüz

Neşer Vurur

Murat Ersöz

Aysel Gül

Cemalettin Burgucu

Buğra Özkanlı

Emrah Alper Bozatlı

Bugün 15:40 TSİ - Siyaset

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