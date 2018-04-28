Sınıf öğretmeni Metin Erol’un çalıştırdığı futbol takımı, 3.maçında Abidin Pak İlkokulu’nu tam 8-0’lık skorla yenerek, hem gruptan çıkmayı başardı, hem de bu turnuvadaki diğer takımlara da gözdağı verdi.
Bugün 15:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:51 TSİ )
Hedise Evyap’tan gözdağı: 8-0
Körfez Hedise Evyap İlkokulu futbol takımı bir üst turda.
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Bugün 15:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz