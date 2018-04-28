Civelek resmi başvurusunu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde AKP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. O isimlerden birisi de AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday adayı olan Civelek şansını tekrar deniyor. Geçtiğimiz günlerde, Civelek’in yerine Mehmet İpşiroğlu il binasına gelerek seçim başvuru formu almıştı. Civelek bugün parti binasına gelerek resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Civelek’in resmi aday adaylık başvurusunda Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu, TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Mahmut Civelek’in salona girmesiyle coşkulu kalabalık, “Büyük Başkan”, “Kocaeli Seninle Gurur Duyuyor” sloganı attı ve alkış tuttu. Civelek’in başvurusunda konuşan AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “Hayırlı olsun. Coşkunuz daim olsun İnşallah” sözlerini kullandı.

DAVADAN UZAK KALMAYI DÜŞÜNMEDİK

Eryarsoy’un ardından konuşan Mahmut Civelek, “Hamd olsun güzel bir günde, güzel bir kalabalıkla dostlarımızın arasındayız. Dualarla bir yola çıkıyoruz. Her seçimde önemli demiştik ama bu sefer gerçekten çok önemli. Bir ittifak yaptık, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacağız, sonra her vatandaşımız milletvekilliği seçimlerinden de güçlü bir şekilde çıkacağız. Zaman çok çabuk geçiyor. AKP’de kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladım. Ve o günden sonra kendi yaşadığım beldede 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Davadan uzak kalmayı hiçbir zaman düşünmedik. Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanarak il başkanı oldum. Şimdiki il başkanımız gibi, Allah onun da yolunu açık etsin” şeklinde konuştu.

SİYASETTE TERCİH YAPMAK LAZIM

Civelek konuşmasının devamında, “Biz her zaman AKP’nin yanındayız. Biz hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan’ı, arkadaşlarını ve Kocaeli’yi düşünmeden durmadık. Biz seferden mesulüz. Allah’ın hakkı üçtür. Ben Kocaeli’de ayrı bir heyecanı oluşturacağımı düşünüyorum. İnşallah aday oluruz. Olmasak da Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde gideceğiz. Hep beraber halkın içerisindeyiz. Bu işin rahatı falan yok. Güçlü bir Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü bir meclisi, güçlü bir AKP’si olmalı yanında. Yerel yönetimde bir şeylere kızmış olabilirsiniz ama gün kimsenin geri durmadan AKP’ye destek olması lazım. 13-0’ı daha da yüksek bir şekilde partimize kazandırmak için çalışacağız. Siyasette tercih yapmak lazım. Siyaset heyecandır. Bu heyecanı bize yaşattığını için minnettarım. Bundan sonrası duadır vesselam” ifadelerini kullandı.

MAHMUT CİVELEK KİMDİR?

1969 Kullar doğumlu olan Mahmut Civelek, ilk ve ortaokulu Kullar'da, liseyi İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nde, yüksek tahsilini ise İTÜ. Uçak Mühendisliği Bölümünde tamamladı. 1994 yılında kurduğu Filiz A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi. Ayrıca Ayışığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği kurucularından olup uzun süre başkanlığını yaptı. AKP'nin Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliğini yapan Civelek 2004-2009 yılları arasında Kullar Belediye Başkanlığı yaptı. 2011 yılında tekrar İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 10 Şubat 2011 tarihinde Kocaeli İl Başkanlığı'na atandı. 2015 Ocak ayı sonunda bu görevini Şemsettin Ceyhan'a devretti ve AKP Milletvekili aday adayı oldu.