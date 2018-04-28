2.Lig Kırmızı Grup kent temsilcisi. Haftalar öncesinde 3.Lig’e düşmesi kesinleşen Kocaeli Birlikspor, iç sahadaki sezonun son maçına çıkıyor. Tuzlaspor’u ağırlayacak olan takımın maçı 15.30’da başlayacak ve Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak.
Bugün 15:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
Birlik evine veda ediyor
2.Lig Kırmızı Grup kent temsilcisi. Haftalar öncesinde 3.Lig’e düşmesi kesinleşen Kocaeli Birlikspor, iç sahadaki sezonun son maçına çıkıyor.
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Bugün 15:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz