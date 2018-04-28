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2.Küme U-19 cuma mesaisinde gol yağdı

Kocaeli 2.Küme U-19 Futbol Ligi’nde 4 maç vardı.

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Cuma mesaisinde adeta gol yağmuru yaşandı. Gebze Beşköy-41 Karadeniz maçı, riske girilerek sağlıkçısız oynatıldı. İşte sonuçlar…

KÖRFEZ ESEN: 5-TAŞKÖPRÜ BİRLİK: 3

UZUNTARLA BLD.: 1-KANDIRA GB B.: 2

Ç.MENDERES: 2-ÇAY. Ş.PINAR G.B.: 7

 GEBZE BEŞKÖY: 4-41KARADENİZ SP.: 3

Bugün 15:58 TSİ - Spor

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