2.Küme U-19 cuma mesaisinde gol yağdı

Cuma mesaisinde adeta gol yağmuru yaşandı. Gebze Beşköy-41 Karadeniz maçı, riske girilerek sağlıkçısız oynatıldı. İşte sonuçlar…
KÖRFEZ ESEN: 5-TAŞKÖPRÜ BİRLİK: 3
UZUNTARLA BLD.: 1-KANDIRA GB B.: 2
Ç.MENDERES: 2-ÇAY. Ş.PINAR G.B.: 7
GEBZE BEŞKÖY: 4-41KARADENİZ SP.: 3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz