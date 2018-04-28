2.K. Play Off’ta son 16 belli…

Gruplarında birinci olan takımlar birinci kümeye yükseldi, Gruplarında ikinci ve üçüncü olan takımlar, 2.Küme Play Off maçları oynayacak sezon başında eşleşmelerin statüsü açıklanmıştı. Geçen hafta sona eren 2.Küme maçları sonunda 8 takım şampiyonluğu elde etmişti. Şimdi gözler, Play-Off mücadelesi verip, 1.küme biletini almak isteyen takımlara çevrildi. F grubunda, gazetemiz baskıya girerken dün 3 maç vardı. Play Off maçları önümüzdeki hafta sonu eleme usulü ile oynanacak ve gruplarında birinci olacak 4 takım daha 1.Küme bileti alacak.
PLAY OFF MAÇLARI OYNAYACAK TAKIMLAR:
ACISUSPOR-YARIMCASPOR
YENİ YALI BARBAROS-GÜLTEPE
KİRAZLIYALISPOR-Y.KAPTAN G.
YENİDOĞANSPOR-UZUNÇİFTLİK
KÖRFEZ ATILIMSPOR-TAVŞANLI
KÖRFEZSPOR-DARICASPOR
HALIDERE veya ULAŞLI-K.DENİZ
ULUŞLI veya HALIDERE-D.KALE
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz