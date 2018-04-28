2.K. Play Off’ta son 16 belli…

Gruplarında birinci olan takımlar birinci kümeye yükseldi, Gruplarında ikinci ve üçüncü olan takımlar, 2.Küme Play Off maçları oynayacak sezon başında eşleşmelerin statüsü açıklanmıştı. Geçen hafta sona eren 2.Küme maçları sonunda 8 takım şampiyonluğu elde etmişti. Şimdi gözler, Play-Off mücadelesi verip, 1.küme biletini almak isteyen takımlara çevrildi. F grubunda, gazetemiz baskıya girerken dün 3 maç vardı. Play Off maçları önümüzdeki hafta sonu eleme usulü ile oynanacak ve gruplarında birinci olacak 4 takım daha 1.Küme bileti alacak.

PLAY OFF MAÇLARI OYNAYACAK TAKIMLAR:

ACISUSPOR-YARIMCASPOR

YENİ YALI BARBAROS-GÜLTEPE

KİRAZLIYALISPOR-Y.KAPTAN G.

YENİDOĞANSPOR-UZUNÇİFTLİK

KÖRFEZ ATILIMSPOR-TAVŞANLI

KÖRFEZSPOR-DARICASPOR

HALIDERE veya ULAŞLI-K.DENİZ

ULUŞLI veya HALIDERE-D.KALE