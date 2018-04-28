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Bugün 16:12 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:18 TSİ )

PTT'ye 5 bin personel alınacak!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, müjdeli haberi Bursa`da verdi.

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PTT’nin bünyesine kattığı 2 bin 539 araç törenle teslim edildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT’ye 5 bin personel alınması için çalışmalara bu ay başlanacağı müjdesini verdi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu ve davetlilerin katıldığı törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bu ay PTT’ye 5 bin kişinin alımı ile ilgili çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.

HER İLÇEDE PTT ŞUBESİ

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de yaptığı konuşmada, 2 bin 539 aracın hizmete gireceğini dile getirerek, “Biz bunların daha ileriye taşınarak Türkiye’deki üretim yapan firmalarımız ile birlikte kendi özel hizmet araçlarımızı üretmenin de AR-GE çalışmasını da başlatmış bulunmaktayız. Bu çalışmaların yanında dünya ile rekabet edebilmek için modern ulaşım sistemlerinin tamamında hizmetlerimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi. "PTT Türkiye`nin her yerinde" Bakan Ahmet Arslan, Türkiye’nin her ilçesinde, beldesinde PTT şubelerinin olduğuna dikkat çekerek, “Acentelerimiz ile birlikte ülke çapında 4 bin 870 PTT iş yerimiz var.

5 BİN AİLEYE İŞ KAPISI

2 bin 735 PTT matik mevcut. 42 bin çalışma arkadaşlarımız ile birlikte posta, lojistik hizmet veriyoruz ve dünyanın yeni trendi e - ticarette hizmet veriyoruz. Bankacılık alanında hizmetlerimiz var. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına kesintisiz götürüyoruz. Banka olmayan yaklaşık bin 800 noktada bankacılık hizmetini PTT aracılığıyla yapıyoruz. Vatandaşımızın gerek kamu gerekse özel sektörle olan işlemlerini online olarak gerçekleştiren bir PTT haline geldik. Bu da bizim memnuniyetimizdir. Önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız. 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek olacak. İşte PTT bunu yaparken büyümeye devam edecek” diye konuştu.

Bugün 16:12 TSİ - Ekonomi

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