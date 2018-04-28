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Ayhan Altıntaş, Saadet'ten aday adayı

İzmit’in Yenidoğan Mahallesi’nden sevilen isimlerinden Ayhan Altıntaş Saadet Partisi’den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

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Erken seçim tarihinin belirlenmesiyle birlikte siyasi partilere milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu başladı. Aday profili itibariyle iş adamı, eğitimci, hukukçu, esnaf gibi toplumun farklı kesimlerinden yoğun rağbet gören Saadet Partisi’ne bir başvuru da İzmit’in Yenidoğan Mahallesi’nden geldi.  İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan Ayhan Altıntaş, Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatına milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AYHAN ALTINTAŞ KİMDİR?

1973 Trabzon doğumlu olan Ayhan Altıntaş, 1974’ten beri İzmit’inYenidoğan Mahallesi’nde ikamet etmektedir. İlk ve orta öğreniminiYenidoğan’da tamamlamış olup, öğrenim hayatına Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesinde devam etmektedir. 1998’de Bekirpaşa Belediyesindeki vazifesinden istifa ederekticareteatılmıştır. Genç yaşlardan itibaren sivil toplum kuruluşlarında görev alan Altıntaş, Milli Gençlik Vakfı başta olmak üzere, Trabzonlular Derneği ve Genç Kocaeliler Derneğinde çalışmıştır. Birçok STK’nın daha yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Siyasi hayata da erken atılmış, sırasıyla Refah Partisi İzmit İlçe Gençlik Kollarında sandık baş müşahitliği, Refah Partisi mahalle temsilciliği, Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı ve Saraybahçe Kurucu Belde Başkanlığı görevlerini ifa etmiştir. Halen daha Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

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