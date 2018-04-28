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Bugün 16:40 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:42 TSİ )

KSO’nun adayı Hisarcıklıoğlu

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, oda yönetimi ve TOBB delegeleri, Ankara’da Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Zeytinolu, mayıs ayındaki TOBB seçimlerinde ise Hisarcıklıoğlu’nu destekleyeceklerini söyledi.

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Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) yapılan komite seçimleri sonrasında oluşan yeni yönetim kurulu ve TOBB delegeleri, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Oda başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve beraberindeki heyet, Başkent’te Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. 

KALABALIK HEYET

KSO heyetinin Ankara’daki ziyaretleri sırasında Başkan Zeytinoğlu’na, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, yönetim ve delegasyondan Necmi Gidici, Filiz Akkaş, Albert Saydam, Orhan Sarısüleyman, Metin Aktürk, Kubilay Kırman, Ömer Yavuz, Sacit Ertuğ, Tekin Urhan, Ahmet Bayraktar, Tunç Atıl, Yunus Çiftçi ile genel sekreter Memet B. Turabi eşlik etti.

IŞIK VE HİSARCIKLIOĞLU

Heyetin ilk ziyareti Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a oldu. Işık, makamında ağırladığı konuklarına teşekkür ederek yeni yönetime başarı dileğinde bulundu. Oda başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Fikri Işık’a kente sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise KSO yönetimi ile TOBB delegelerinin yaptığı ziyaret ile ilgili olarak memnuniyetini dile getirdi ve yeni yönetim kurulunu kutladı.

“BÜYÜK FİRMALAR MECLİSİMİZDE”

Ankara dönüşünde konu ile ilgili olarak açıklama yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Mayıs ayında TOBB seçimleri olacak. Bizim 17 delegemizle zaten desteğimizi açıklamıştık. Kocaeli çok enteresan bir il. Bu şehirde Türkiye üretiminin yüzde 17’si yatıyor. Bizim 72 meclis üyemizin 16’sı tanesi Türkiye’nin ilk 500 firmasını temsil ediyor. Aslında temsilci sayısı olarak 20 tane ilk 500 firmamız var” dedi.

“DESTEĞİMİZ BAŞKANIMIZLA”

Zeytinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bölgemizde toplamda 15 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Bunlardan 8 tanesi meclisimizde temsil görüyor. Bundan daha da önemlisi başkanımız odamız bünyesinde meclis üyesi ve TOBB delegemiz seçildi. Kendisine hayırlı olsun demek için geldik. Desteklerimiz sonuna kadar kendisi iledir” dedi. Toplantının ardından Zeytinoğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES 60. yıl etkinliklerine katılmak üzere Brüksel’e gitti.

Bugün 16:40 TSİ - Ekonomi

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