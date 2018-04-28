Hyundai KONA’ya bir ödül daha

Hyundai’nin yeni B-SUV’u KONA, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Birçok ülkede tasarım ödüllerini toplayarak ne kadar başarılı bir dizayna sahip olduğunu kanıtlayan KONA, son olarak dünyanın en prestijli tasarım ödülü olan Red Dot Design Award 2018’i de kazandı. Şık otomobil en az Red Dot kadar değerli olan IF Design Yılın Tasarımı Ödülü’nü de kazanmıştı.

YENİ ÖDÜL GELDİ

Hyundai’nin gelecekteki en önemli çevreci modeli olması beklenen NEXO Fuel Cell de etkileyici tasarımıyla bu ödüle layık görüldü. Prestijli ödüller, ürünün işlevselliğine, dayanıklılığına, yenilik düzeyine ve genel kalitesine göre veriliyor. Şık, keskin ve renkli tasarımıyla, kompakt B-SUV segmentinde benzersiz bir ambiyans yaratan KONA, aynı zamanda ferah iç mekanı ve güçlü motor özellikleriyle de dikkat çekiyor.

“TASARIM ÖNEMLİ”

Bu ödüller ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “Tasarım, müşterilerimizin Hyundai markasını tercih etmelerinin bir numaralı sebebi. Bu prestijli ödülün ard arda beşinci yıl içinde alınması, markamızın benzersiz ve gelişen tasarım dilinin ne denli doğru yolda gözler önüne seriyor. Bu sebeple, Mayıs ayında Türkiye’de satışına başlayacağımız KONA modelimizin şık tasarımıyla tüm SUV sınıfına taptaze bir soluk getireceğini düşünüyoruz” dedi.