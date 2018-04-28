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Köken, esnafla buluştu

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in esnafla buluştuğu programlar devam ediyor.

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Köken son olarak ilçe merkezindeki Türk Ocağı Caddesi’ndeki işletme sahipleri ile bir araya geldi. Buluşma sırasında bölge esnafına Kent Meydanı ve İzmit Yolu Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmaları gibi projeleri anlatan Köken, “Tüm çalışmaları bir bütün olarak görüyoruz. Kandıra’nın çehresine daha estetik bir görünüm kazandırma çabası içindeyiz” dedi.

“ESNAFIMIZ ÖNEMLİ”

Kahvaltılı program sırasında özellikle Kent Meydanı projesinin geldiği aşamaları değerlendiren belediye başkanı Ünal Köken, “Bu çalışmanın tamamlanması ile esnafımız ilçede huzuru bulacak. Gelecek nesillere yaşanabilir ve modern bir ilçe bırakmak istiyoruz. Sizler gelişen ve büyüyen Kandıra’da ekonominin can damarını oluşturuyorsunuz” diye konuştu.

Bugün 16:42 TSİ - Gündem

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