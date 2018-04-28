Büyükşehir’den sulama ihalesi

Bu kapsamda kentte oluşturulan 50 bin ağaçlık alana fidanların su ihtiyacını karşılamak üzere 500 bin metrekare damlama sulama, 50 bin metrekare alanda da otomatik sulama sistemi kurulacak.

4 FİRMA İHALEDE

Sistemin kurulacağı alana yaklaşık 150 bin metre boru döşenecek. Damlama sulama sistemi Sepetçi, Yuvacık Barajı, Kocaeli Üniversitesi yerleşkesi gibi yeni ağaçlandırma alanlarına kurulacak. Çalışma Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek. Sistemin kurulumu ile ilgili ihaleye dört firma teklif verdi. İşi yüklenecek firma yer tesliminde itibaren 120 gün içinde sistemi kurarak fidanlara su verilmesini sağlayacak.

FİRMA VE TEKLİFLER

Tarfer Makine 1.272.000 TL

Ardem İnşaat 1.677.000 TL

Nur İnşaat 1.686.000 TL

Bilba İnşaat 1.697.000 TL