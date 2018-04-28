Çiftçi şenliği başlıyor

Tarım ve hayvancılık ile ilgili kurumların ve ziraat odalarının katkılarıyla, çeşitli etkinliklerin yer alacağı şenlikte, çiftçiler arasında çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. Dünya Çiftçiler Günü kapsamında gerçekleştirilen şenlikte, yöresel sanatçılar da birbirinden güzel şarkıları çiftçiler için seslendirecek. İlimizdeki çiftçiler için düzenlenen organizasyon, 5 Mayıs’ta saat 11.00’de başlayıp, 16.30’a kadar devam edecek.