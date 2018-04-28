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Çiftçi şenliği başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Çiftçi Şenliği, 5 Mayıs Cumartesi günü Gebze’nin Denizli Mahallesi’nde bulunan Düzmeşe mesire alanında gerçekleşecek.

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Tarım ve hayvancılık ile ilgili kurumların ve ziraat odalarının katkılarıyla, çeşitli etkinliklerin yer alacağı şenlikte, çiftçiler arasında çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. Dünya Çiftçiler Günü kapsamında gerçekleştirilen şenlikte, yöresel sanatçılar da birbirinden güzel şarkıları çiftçiler için seslendirecek. İlimizdeki çiftçiler için düzenlenen organizasyon, 5 Mayıs’ta saat 11.00’de başlayıp, 16.30’a kadar devam edecek.

Bugün 16:45 TSİ - Ekonomi

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