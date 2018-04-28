Tarım ve hayvancılık ile ilgili kurumların ve ziraat odalarının katkılarıyla, çeşitli etkinliklerin yer alacağı şenlikte, çiftçiler arasında çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. Dünya Çiftçiler Günü kapsamında gerçekleştirilen şenlikte, yöresel sanatçılar da birbirinden güzel şarkıları çiftçiler için seslendirecek. İlimizdeki çiftçiler için düzenlenen organizasyon, 5 Mayıs’ta saat 11.00’de başlayıp, 16.30’a kadar devam edecek.
Bugün 16:45 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:47 TSİ )
Çiftçi şenliği başlıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Çiftçi Şenliği, 5 Mayıs Cumartesi günü Gebze’nin Denizli Mahallesi’nde bulunan Düzmeşe mesire alanında gerçekleşecek.
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Bugün 16:45 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz