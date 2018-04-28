Üniversiteli gençler Çelik’i dehşete düşürdü

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, parti binasında düzenlenen toplantıda Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup genç ile buluştu. Gençlerin sorunlarını dinleyen Çelik, buluşma sonrasında yaptığı açıklamada gençlerin geleceğe yönelik umutlu olmadıklarını, bu umutsuzluğun öğrencilerin konuşmalarına da yansıdığını ifade etti.

“İŞSİZLİĞİ BİLİYORLAR”

Çelik açıklamasında, “Gençlerle yaptığımız sohbetin ardından adeta dehşete kapıldım. Çünkü geleceğimizin teminatı olan bu genç kardeşlerimizin umutsuzlukları, konuştukları kelimelere sinmişti. Öğretmenlik, mühendislik, iktisat gibi bölümlerde okuyan bu pırıl pırıl gençler, bana, ‘Başkanım bizler, okuduğumuz meslekleri icra edemeyeceğimizi biliyoruz. Yani işsiz kalacağımızı bile bile bu bölümlerde kendimizi oyalıyoruz. Ne yapalım?’ dediler” dedi.

“GENÇLER İNTİHAR EDİYOR”

Gençlere ümitsizliklerinin sebebini de sorduğunu kaydeden Çelik, “Yanıt olarak Türkiye’deki şartlardan ve kendilerinden evvel mezun olan emsallerinden bahsettiler. Her yere bol bol üniversite açmakla övünen iktidar, açtıkları kurumların hiçbir işe yaramadığını görmek istemiyor. Bu üniversitelerde okuyan gençler mezun olduktan sonra işsiz işsiz dolaşıyor. Bunların bir kısmı da psikolojik depresyon geçirerek intihar ediyor” açıklamasında bulundu.

İKTİDARA YÜKLENDİ

AKP’nin üretime yönelik hiçbir yatırımının bulunmadığını da ifade eden il başkanı Nurettin Çelik, “İktidarın beceriksiz politikaları, böyle elim neticelere sebebiyet veriyor. Üniversiteli kardeşlerimi teskin etmeye çalıştıkça, sistemin çarpıklıklarından söz etmeye başladılar. Maalesef iktidarın gençlere söyleyecek hiçbir sözü yok. Bu gençlerin moral bozukluğu had safhada. Anadolu’nun değişik illerinden büyük umutlarla üniversite okumaya gelen bu öğrencilerin verdikleri emekler zayi edilmek isteniyor. Buna Saadet Partililer olarak biz dur diyeceğiz” dedi.

BU DÜZEN DEĞİŞECEK!

Hiç kimsenin gençlerin umutlarını yıkmaya hakkının olmadığını söyleyen Çelik, şöyle konuştu: “Gençlerimize bu düzenin mutlaka değişeceğini söyledim. Şu anda yaşanacak bu değişimin ayak seslerini duyuyoruz. 24 Haziran’da düzeni değiştirecek olan milli görüş kadroları iş başına gelecek. O zaman yıkılan umutlarımız yeniden inşa edilecek ve özlenen Saadetli günlere kavuşulacak.”