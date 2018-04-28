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AKP Körfez’den başkanlık mesajı!

24 Haziran’da yapılacak seçim sürecinin değerlendirildiği toplantıda konuşan AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, “2023, 2053 ve 2071 yolunda liderimizin yanında dik duracağız. ‘Seni başkan yapacağız’ diyoruz” dedi

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AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında, parti binasında 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, SKM görevlileri, mahalle başkanları ve ‘Sıra Sende Ekibi’ görevlileri katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Baran, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin ülke için ‘diriliş ve şahlanış’ olacağını belirtti.

“HER ELİ SIKACAĞIZ”

Başkan Baran, “Birlikte 24 Haziran'ı bir uyanış, diriliş ve şahlanış miladı olarak tarihe kaydedeceğiz. Seçim tarihine kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız” dedi. İlçe başkanı Şener Söğüt ise konuşmasında, “Bütün teşkilatımız taşın altına elini koymuştur. Açıklanan seçim tarihi, teşkilatlarımızda büyük heyecan yarattı. SKM ve ‘Sıra Sende’ ekibimiz de her seçimde olduğu gibi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde tekrar görev başında olacaktır.

“SENİ BAŞKAN YAPACAĞIZ”

Teşkilatlara güveninin tam olduğunu dile getiren Söğüt, “Ülke olarak iç ve dış düşmanlara karşı mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. Liderimizin yanında dik duracağız. Seni başkan yapacağız” diyoruz” açıklamasında bulundu.

Bugün 16:49 TSİ - Siyaset

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