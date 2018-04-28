1977 Balıkesir doğumlu olan Kayın, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. MGV ve AGD'de çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Saadet Partisi Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Kayın, 1 Kasım seçimlerinde partisinin milletvekili adayı olmuştu. Kayın, evli ve üç çocuk babasıdır.
Bugün 16:50 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:52 TSİ )
Halil Kayın, SP’nin adayı
Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Halil Kayın, partideki görevinden istifa ederek Kocaeli milletvekilliği için aday adayı oldu.
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Bugün 16:50 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz