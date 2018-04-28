Halil Kayın, SP’nin adayı

1977 Balıkesir doğumlu olan Kayın, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. MGV ve AGD'de çeşitli görevlerde bulundu. Bir dönem Saadet Partisi Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Kayın, 1 Kasım seçimlerinde partisinin milletvekili adayı olmuştu. Kayın, evli ve üç çocuk babasıdır.