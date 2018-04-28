TÜİK’in 92’nci kuruluş yıldönümü kutlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 92. kuruluş yıldönümü ve İstatistik Günü etkinlikleri kapsamında TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, İzmit Orman İşletme Müdürlüğünün işbirliğiyle İzmit Alikahya Mahallesinde bulunan alana kuruluş yıldönümünü temsilen 92 adet fidan dikti.

KAN BAĞIŞI DA YAPILDI

Düzenlenen fidan dikimi etkinliğine TÜİK Kocaeli Bölge Müdürü Zeki Bostancı ve Bölge Müdürlüğü personeli yoğun ilgi gösterdi. Bölge Müdürü Bostancı, Türkiye İstatistik Günü’nü kutlayarak başarılı çalışmalarından ötürü Bölge Müdürlüğü personeline ve İstatistik üretim aşamalarında katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Etkinlikler kapsamında yine bu hafta Vali Hüseyin Aksoy’a nezaket ziyaretinde bulunularak Kızılay İzmit Şubesine kan bağışı yapıldı.