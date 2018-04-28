Bilgi Küpü Anaokulu miniklerinin geleneksel ‘Bilim Şenliği’ etkinliği, anasınıfı öğretmenleri gözetiminde gerçekleşti. Bu sene de renkli görüntülere sahne olan şenlikte öğrendikleri deneyleri ailelerine sunan minikler tatlı bir heyecan yaşadılar. Okul öncesi dönemde çocukların deneyerek öğrenmesinin ve dokunarak keşfetmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte sayısal, görsel ve deneysel amaçlı pek çok aktivite gerçekleştirildi. Etkinlik sonrasında sınıf öğretmenleri tarafından çocuklara minik mucit sertifikası verildi.
Bugün 16:53 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 16:55 TSİ )
Bilgi Küpü minikleri hünerlerini sergiledi
Bilgi Küpü Anaokulu minikleri, geleneksel Bilim Şenliği etkinliklerinde sayısal, görsel ve deneysel amaçlı pek çok aktivite gerçekleştirdi
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Bugün 16:53 TSİ - Eğitim
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