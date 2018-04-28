TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na bu kez Derince’de eğitim veren 19 Mayıs Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen törene Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Fatih Mahallesi Muhtarı Şenay Mengüloğul, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yalnız, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kurdele kesimi ile birlikte açılışı yapılan etkinlikte protokol ve vatandaşlar, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenen projeleri inceledi.
Bugün 16:54 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 16:55 TSİ )
19 Mayıs’ta TÜBİTAK projeleri sergilendi
Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencilerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projeler büyük beğeni topladı
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Bugün 16:54 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz