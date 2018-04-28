Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:54 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:55 TSİ )

19 Mayıs’ta TÜBİTAK projeleri sergilendi

Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencilerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projeler büyük beğeni topladı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’na bu kez Derince’de eğitim veren 19 Mayıs Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen törene Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Fatih Mahallesi Muhtarı Şenay Mengüloğul, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Osman Yalnız, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kurdele kesimi ile birlikte açılışı yapılan etkinlikte protokol ve vatandaşlar, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenen projeleri inceledi.

Bugün 16:54 TSİ - Eğitim

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu! mask
GTÜ'nün yeni rektörü belli oldu!
Haluk Görgün, GTÜ'ye veda etti mask
Haluk Görgün, GTÜ'ye veda etti
DP World, Dünya ISG Günü'nde eğitim verdi mask
DP World, Dünya ISG Günü'nde eğitim verdi
Tanınmış yazarlar Kocaeli'ye geliyor mask
Tanınmış yazarlar Kocaeli'ye geliyor
MEB, bu kez İzmit Lisesi önünde protesto edildi mask
MEB, bu kez İzmit Lisesi önünde protesto edildi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!

GALERİ

TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL