Gölcük İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Arvas ve Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan; Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen GÖLMEK kursları tarafından Gölcük’e has ürettikleri kurabiyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu’na ikram etti.
Bugün 16:54 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:56 TSİ )
Gölcük’e has kurabiye tanıtıldı
Gölcük’e has kurabiye tanıtıldı...
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Bugün 16:54 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz