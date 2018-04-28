Gölcük’e has kurabiye tanıtıldı...

Gölcük İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Arvas ve Müdür Yardımcısı Ümran Ceyhan; Gölcük Belediyesi ve Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen GÖLMEK kursları tarafından Gölcük’e has ürettikleri kurabiyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu’na ikram etti.