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Başkan Sarıca ikinci kez baba oldu

AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Dün sabah saatlerinde Medikal Park Gebze Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya gelen Başkan Sarıca kızına Gökçe ismini verdi.

Bugün 16:55 TSİ - Yaşam

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