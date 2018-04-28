AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Dün sabah saatlerinde Medikal Park Gebze Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya gelen Başkan Sarıca kızına Gökçe ismini verdi.
Bugün 16:55 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 16:57 TSİ )
Başkan Sarıca ikinci kez baba oldu
AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Bugün 16:55 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz