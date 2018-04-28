Kır Çiçekleri minikleri hünerlerini sergiledi 

Karamürsel’de bulunan Kır Çiçekleri Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Kır Çiçekleri Anaokulu önünde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Minik öğrenciler, oynadıkları oyunlar ve sergiledikleri hünerlerle konukları kendilerine hayran bıraktılar.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Yaşları 4 ile 6 olan minikler, giydikleri renkli kıyafetlerle ve oynadıkları oyunlarla izleyenlerden tam not aldı. Okul müdürü Meral Canbal, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Programa katılan Karamürsel Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ise “Minik öğrencilerimizi gönülden kutluyorum, onları hazırlayan başta okul müdürüne ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum” dedi.