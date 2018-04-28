Uluslararası bilincin çok önemsendiği Marmara Koleji’nde ortaokul ve lise Yabancı Diller Bölümü tarafından Uluslararası Gün etkinliği düzenlendi.
Bu organizasyonda amaç, öğrencilerin İngilizce iletişim kurarak farklı kültürlere, değerlere ve geleneklere saygı duyması ve onları anlamasını sağlamak. Her sınıf bir ülkeyi temsil ederken bu ülkelerin yiyecekleri, kostümleri, gezilecek yerleri ve müzikleri de tanıtıldı.
Bugün 16:58 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 17:00 TSİ )
Marmara Koleji ülkeleri tanıttı
Marmara Koleji’nde düzenlenen Uluslararası Gün etkinliğinde yabancı ülkeler tanıtıldı.
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Uluslararası bilincin çok önemsendiği Marmara Koleji’nde ortaokul ve lise Yabancı Diller Bölümü tarafından Uluslararası Gün etkinliği düzenlendi.
Bugün 16:58 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz