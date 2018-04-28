Marmara Koleji ülkeleri tanıttı

Uluslararası bilincin çok önemsendiği Marmara Koleji’nde ortaokul ve lise Yabancı Diller Bölümü tarafından Uluslararası Gün etkinliği düzenlendi.

Bu organizasyonda amaç, öğrencilerin İngilizce iletişim kurarak farklı kültürlere, değerlere ve geleneklere saygı duyması ve onları anlamasını sağlamak. Her sınıf bir ülkeyi temsil ederken bu ülkelerin yiyecekleri, kostümleri, gezilecek yerleri ve müzikleri de tanıtıldı.