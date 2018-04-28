Nazmi Ertuğral ve 19 arkadaşı İYİ Parti’li oldu

İlimizin merkez sağ siyasetçilerinden olan DYP döneminde belediye başkanı ve milletvekili adaylığı yapan Nazmi Ertuğral ve beraberindeki 19 yol arkadaşı İYİ Parti’ye üye oldu. İl binasında gerçekleştirilen programda İl Başkanı Serdar Kaman ve MDK üyesi Ruhittin Sönmez’de yer alırken partililer üye katılım törenine yoğun ilgi gösterdi.

HEDEFİMİZ 6 MİLLETVEKİLİ

Törende ilk olarak konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Seçim zamanına girdiğimiz şu günlerde yaşadığımız coşkuya coşku katmak üzere aramıza katılan tüm kardeşlerimizi burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugün itibariyle saha çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Hızlı bir şekilde seçim çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Partimize olağanüstü bir ilgi var. 60’a yakın milletvekili aday adayı olacağını tahmin ediyoruz. Salı günü net bir şekilde açıklayacağız. Son derece değerli milletvekili adaylarımız var. İnşallah Kocaeli’ni en güzel şekilde temsil edecek 13 adayımızı belirleyeceğiz. Hedefimiz 6 milletvekilidir. Biz bu seçimlerde en az 6 vekil hedefledik” şeklinde konuştu.

TORUNUMU KUCAĞIMA ALDIĞIMDA SİYASETE DÖNMEYE KARAR VERDİM

Ardından konuşan partiye yeni üye olan Nazmi Ertuğral, “Yaklaşık 20 yıldır fiili olarak aktif siyasetin içerisindeyim. Hepimiz değişik siyasi partilerde siyaset yaptık. Ben üniversiteye kadar ülkücüydüm. Üniversiteden sonra babamın yolunda Doğru Yol Partisi’nden devam ettim. Biz sıkıntılı yıllardan geçtik. Demokrasi çok önemlidir. Demokrasiyi yüceltmek olmazsa olmazlardandır. Benim torunum oldu. Torunumu kucağıma aldığım zaman tekrar siyasete girmeye karar verdim. Torunumu kucağıma aldığımda bu çocuk gelecekte ne sıkıntılar yaşayacak acaba derken bu kararı verdim. İYİ Parti’ye geldim. Çünkü burada herkes var. Her düşünceden her görüşten insan İYİ Parti çatısı altında birleşti” ifadelerinde bulundu.

SÖZÜM SENETTİR

Ertuğral son olarak, “Ben İYİ Parti’ye samimiyetimle geldim. Bana genel merkezimiz mahalle temsilcisi olacaksın sokak sokak dolaşacaksın derse dolaşırım. Bana bakan olacaksın dense olurum. Bana sıradan bir üye olarak partiye ağabeylik yap deseler onu yaparım. Ben sözü senet olan biriyim. Ne dediysem odur” diyerek sözlerine son verdi.

KOCAELİ EN KALİTELİ TEŞKİLATLARDAN BİRİDİR

İYİ Parti 16 yıldır bu ülkeyi yöneten ve halka öğrenilmiş çaresizliği yaşatan bir yönetime son vermek için olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak parti kurulmaz deniyordu parti kuruldu. Ardından teşkilatları kurulamaz deniyordu teşkilatlar çok kısa sürede kuruldu. Kocaeli’ye baktığımızda 3 ay gibi kısa sürede tüm Kocaeli teşkilatları kaliteli insanlarla kuruldu. Ardından büyük kurultay gerçekleştirildi. Kısaca diyorum ki kısa sürede çok kaliteli işlere imza atıldı. Biz Kocaeli olarak Türkiye’nin en kaliteli teşkilatına sahip olan teşkilatlardan biriyiz” dedi.

MECLİSTE GÜÇLÜ OLMALIYIZ

Sönmez konuşmalarının devamında milletvekili seçiminde de mecliste güçlü olmak istediklerini ifade ederek, “Seçim sürecine olağanüstü bir hızla girdik. Takvim o kadar hızlı ilerliyor ki çok yoğun çalışma temposu içerisinde sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta genel başkanımız Meral Akşener’in 100 bin imza Cumhurbaşkanı adayı olma süreci de başlıyor. 100 bin imza değil 100 binlerle çok kaliteli bir çalışmaya imza atmamız gerekiyor. Ayrıca milletvekili seçimlerinde de mecliste gerekli çoğunluğu elde edersek genel başkanımızda Cumhurbaşkanı seçilirse uyumlu çalışmalar sonucunda parlamenter sisteme çok rahat döneriz. Eğer mevcut Cumhurbaşkanı yine seçilirse bu ihtimali söylemek bile istemiyorum ama mecliste çalışarak sınırsız yetki anlayışına izin vermeyiz” ifadelerinde bulundu.

İYİ PARTİ’YE KATILANLAR

Önceki dönemlerde DYP’den belediye başkanı ve milletvekili adayı olan Nazmi Ertuğral, DYP eski il başkan yardımcısı Tayyar Özbek, Muratcan Özbek, Kamuran Özbek, geçmiş dönem DSP meclis üyesi adayı Feyzan Bülbül, ANAP Gölcük eski ilçe başkanı Osman Çelik, ANAP Kocaeli eski il başkanı Mustafa Elbasan, ANAP Gölcük eski ilçe kadın kolları başkanı Arzu Şancı, ANAP Gölcük eski ilçe kadın kolları yönetim kurulu üyesi Emel Solakoğlu, ANAP Gölcük eski ilçe yönetim kurulu üyeleri Gamze Manav Top, Osman Aydın, Akın Türkmen, Osman Şahin, Nurettin Yüncü, Gökhan Solakoğlu, Mahmut Yılmaz, DYP eski il başkanı Murat Süer, DYP eski ilçe yöneticisi Arif Aygün ve eski MHP’li Yener Cimşit İYİ Parti’ye üye oldu.