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Bugün 17:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 17:28 TSİ )

Çayırova BAL'da!

Çayırova ile Suadiye bugün oynanan baraj maçında karşı karşıya geldi. Çayırova maçı 4-1 kazanarak BAL’a çıktı.

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Çayırova ile Suadiye bugün oynanan baraj maçında karşı karşıya geldi. Çayırova maçı 4-1 kazanarak BAL’a çıktı. Suadiye ise Süper Amatör’de kaldı. Yarın da ikinci bileti alacak takım belli olacak. Bir yıldır BAL macerası yaşayan Başiskele Doğantepe ile BAL’a ilk kez yükselme şansını yakalamak isteyen Kocaeli Nusretiye, saat 15.00’te başlayacak maçta Derince Çim Stadı’nda karşılaşacak. Maçı kazanan BAL’da yer alacak. Kaybeden takım seneye Amatör Süper Lig’de mücadele edecek.

Bugün 17:26 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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