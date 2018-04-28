İzmit yıkanıyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 11 araçla hazırlanan plan çerçevesinde yıkama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer “ gündüz 8, gecede 3 arasöz ile başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokakları düzenli şekilde tazyikli suyla yıkanıyor. Yıkama işini bütün mahallelerde plan çerçevesinde gece gündüz sürdürmekteyiz” dediler.