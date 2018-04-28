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İzmit yıkanıyor

İzmit Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor.

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Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 11 araçla hazırlanan plan çerçevesinde yıkama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer “ gündüz 8, gecede 3 arasöz ile başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokakları düzenli şekilde tazyikli suyla yıkanıyor. Yıkama işini bütün mahallelerde plan çerçevesinde gece gündüz sürdürmekteyiz” dediler.

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