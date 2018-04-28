Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 11 araçla hazırlanan plan çerçevesinde yıkama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkililer “ gündüz 8, gecede 3 arasöz ile başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokakları düzenli şekilde tazyikli suyla yıkanıyor. Yıkama işini bütün mahallelerde plan çerçevesinde gece gündüz sürdürmekteyiz” dediler.
Bugün 17:43 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:44 TSİ )
İzmit yıkanıyor
İzmit Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor.
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Bugün 17:43 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz