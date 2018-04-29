Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:10 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 09:58 TSİ )

İç çamaşırlarıyla üst geçide çıktı

Körfez'de, üst geçidin korkuluklarına çıkan, üzerinde iç çamaşırları olan O.C. korku yarattı. Daha önce de intihar girişiminde bulunacağını söyleyerek polisi arayan, sokakta yürürken polisler tarafından bulunan O.C. bu kez de vatandaşlar tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Site Durağı mevkiinde meydana geldi. Üzerinde iç çamaşırları olan, çıplak ayakları ile korkulukların üzerinde yürüyen kişiyi gören çevredekiler, polise haber verdi. Vatandaşlar trafiğin yoğun olduğu yerde düşme tehlikesi olan kişiyi ikna etti. Bir süre sonra korkulukların üzerinden aşağı inen O.C. daha sonra üst geçidin yakınında bulunan evine gitti.

Ocak ayında minareye çıkarak intihar edeceğini söyleyerek polisi arayan O.C., sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunmuştu. O.C. eşinin çalışmadığı için sürekli kendisini azarladığını söylerken, annesi ise, "Defalarca seni işe soktular, çalışmadın. Alkol alıyorsun, ondan sonra bu tür şeyler yapıyorsun. Utanmıyor musun?" diyerek tepki göstermişti. Polis, bu kez O.C.'nin evine gidip uyarıda bulunduktan sonra tutanak tuttu.

Bugün 09:10 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti mask
TIR, park halindeki 7 otomobili biçti
Pişmanım deyip tüm kirli işleri anlattı mask
Pişmanım deyip tüm kirli işleri anlattı
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!
Lütfü Canıgeniş vefat etti mask
Lütfü Canıgeniş vefat etti
Direğe atılan çöpler faciaya neden oluyordu mask
Direğe atılan çöpler faciaya neden oluyordu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te mask
Osmanlı hanedan ailesi İzmit’te
O oto yıkamacıya mühür vuruldu! mask
O oto yıkamacıya mühür vuruldu!
KOÜ’den 3 istifa mask
KOÜ’den 3 istifa
Evinde ölü olarak bulundu mask
Evinde ölü olarak bulundu
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!

GALERİ

TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret mask
TEGV miniklerinden gazetemize ziyaret
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi! mask
Kumluca yağlı güreşlerinde Ali Gürbüz sürprizi!
Antalya’da Körfez rüzgarı! mask
Antalya’da Körfez rüzgarı!
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı mask
Sahan Yemek, 4’ncü şubesini açtı
Ustalardan ilk Zafer! “3-1” mask
Ustalardan ilk Zafer! “3-1”
Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL