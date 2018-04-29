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Bugün 09:12 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:13 TSİ )

Solucan gübresi üreten işletmeye örnek işyeri belgesi

İzmit Belediyesi tarafından Kısalar Köyü’nde solucan gübresi üreten iş yerine, ‘örnek işyeri belgesi’ verildi.

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İzmit Belediyesi’nin örnek işyeri halkasına yeni işletmeler eklenmeye devam ediyor. Şimdiye kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 70’den fazla işyerine verilen örnek işyeri belgesi, Kısalar Köyü’nde solucan gübresi üreten bir tesis de almaya hak kazandı. Emre Yıldırım’ın sahibi olduğu işletmeye, örnek işyeri belgesini İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan verdi. Belgeyi vermek için işletmenin bulunduğu bölgeye giden Başkan Doğan’a AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Nurullah Yılmaz eşlik etti. İşletme sahibini tebrik eden Doğan, “Bu işletmemiz de bütün kuralları yerine getirerek örnek işyeri belgesi almaya hak kazandı. Ben inanıyorum ki bu işletmemiz Türkiye’deki diğer işletmelere de örnek olacaktır” dedi.

İşletme sahibi Emre Yıldırım da örnek işyeri belgesi almanın kendilerine ayrı bir gurur verdiğini belirterek Başkan Doğan’a teşekkür etti. Başkan Doğan, örnek işyeri belgesi almaya hak kazanan işletmeyi de gezdi. İşletme sahibi, Doğan’a faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bugün 09:12 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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