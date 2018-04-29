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Özden Örnek hayatını kaybetti

Balyoz kumpası mağduru Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Örnek'in iç organlara bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

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Sabah 07.00 sıralarında vefat eden Özden Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi. Oğul Burak Örnek de 3 ay önce kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Özden Örnek'in cenazesi yarın öğle namazında İstanbul Levent Camii'nden kaldırılacak.

BALYOZ KUMPASI MAĞDURUYDU

Özden Örnek, Balyoz davasında sanıktı. 22 Şubat 2010 tarihinde gözaltına alınıp 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve uzun süre tutuklu yargılanmıştı. Emrindeki Deniz Kuvvetleri bünyesinde yaptığı iddia edilen SUGA Planı’yla Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmak, kriz yaratmak ve bununla darbeye zemin hazırlamakla suçlandı. Yargılandığı duruşmalarda, SUGA Planı’nın sahte olduğuna dair delilleri mahkeme heyetine anlatmaya çalıştı. Planları hazırlayanları “TSK içine sızmaya çalışan bir çete” olarak tarif etti. Sonunda Balyoz davasından beraat etti.

ÖZDEN ÖRNEK KİMDİR?

Örnek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20'nci Deniz Kuvvetleri Komutanıydı. 1943 yılında İzmit'te doğan Örnek, 1960 yılında Deniz Lisesinden, 1962 yılında Deniz Harp Okulundan Asteğmen olarak mezun olup 1964 yılında dört yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimini tamamlayarak Donanma'ya katıldı.

2001-2003 yılları arasında Donanma Komutanlığı görevini yürüten Örnek, 28 Ağustos 2003 tarihinden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmiş 26 Ağustos 2005 tarihinde de emekliye ayrılmıştı.

Örnek, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Brezilya Deniz Kuvvetleri Liyakat Nişanı ve Pakistan Nişanı İmtiyaz Madalyası sahibiydi.

Sevil Örnek ile evli olan Örnek'in Tolga ve Burak isimli iki oğlu vardı. Burak Örnek 3 ay önce hayatını kaybetmişti.

Bugün 09:15 TSİ - Gündem

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Yorumlar

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Karakartal41 - Ülkesini seven, vatansever bir insanı iftira atarak kumpaslarla yalan dolanlarla senelerce hapislerde süründürdüler. Bunun hesabını bu dünyada vermediler ancak ahirette Allahın adaleti sapmaz. Hesabını politikacı veya fetöcü kim yaptıysa Allahın huzurunda verecekler!

Yanıtla . 2Beğen 29 Nisan 11:37

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