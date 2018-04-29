Tabiplerde seçim günü

Türk Tabipler Birliği’ne bağlı Kocaeli Tabip Odası’nın genel kurulu Plajyolu’nda bulunan oda binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Aynur Karadenizli tekrar aday olmazken Çağdaş Hekimler Grubu adına Zeki Hamşioğlu ve Demokrat Hekimler Grubu adınaCengiz Erçin yeni dönemde başkanlık görevi için yarışıyor. 1800 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu ve divan başkanlığını Fatih Mehmet Çağlar’ın üstlendiği kongrede 7 yönetim kurulu üyesi 9 delegasyon, 5 onur kurulu üyesi ve 3 denetleme kurulu üyesi seçilecek. Dün gerçekleştirilen genel kurulun ardından bugün oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

ÇAĞDAŞ HEKİMLER GRUBU ZEKİ HAMŞİOĞLU’NUN LİSTESİ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Zeki Hamşioğlu, Berra Akgül Gürkan, Ömer Ardaman, Abdulkadir Babaoğlu, Fatih Bıçaklıoğlu, Aykut Çelik, Serap Mülayim

Delegasyon

Hüseyin Aydınoğlu, Tuğrul Civak, Mustafa Kara, Aynur Karadenizli, Ersin Karagöz, Kemal Keşmer, Salih Topçu, Mehmet Yılmaz Maçkalı

Onur Kurulu

Ayşe Engin Arısoy, Özdal Dillioğlu, Ahmet Durukal, Şevket Vural, Attila Yüksel

Denetleme Kurulu

Müjdat Akisen, Cüneyd Özkürkçügil, Fuat Karapınar

DEMOKRAT HEKİMLER GRUBU CENGİZ ERÇİN’İN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Cengiz Erçin, Özcan Ceylan, Ramazan Geyyas, Nilgün Sayman, Bülent Kara, Sarper Sur, Ali Hıdır Kayışoğlu

Delegasyon

Ümit Biçer, Işık Elgün, Nurşat Koçak, Ömer Kurtaş, Deniz İmer, Burhan Çağlar Usta, Meryem Yıldız, İsmet Yüksek

Onur Kurulu

Savaş Ceylan, Naim Çelik, Ferhan Dağ, İsmail Demir, Abdullah Hacıhanefioğlu

Denetleme Kurulu

Selvi Çınar, Kaan Günal, Dilek Kaplan