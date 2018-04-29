YSK’nın yurtdışı seçmen kararına itiraz

Yurtdışında yaşayan milyonlarca seçmenin cumhurbaşkanı adayı gösterememesine Saadet Partisi'nden itiraz geldi. Saadet Partisi, resmi yazıyla başvurduğu YSK'dan konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep etti.
Parti, yurtdışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı gösterememesinin önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek, YSK'dan kolaylaştırıcı düzenleme beklediğini kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz