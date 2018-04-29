Özel İlgi Evi Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anaokulu ve Arasta Park AVM’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Minik öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlenirken büyük alkış aldı.
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Özel İlgi Evi Anaokulu öğrencileri büyüledi
Özel İlgi Evi Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anaokulu ve Arasta Park AVM’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşk...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz