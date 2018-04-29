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Özel İlgi Evi Anaokulu öğrencileri büyüledi 

Özel İlgi Evi Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anaokulu ve Arasta Park AVM’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşk...

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Özel İlgi Evi Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anaokulu ve Arasta Park AVM’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Minik öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlenirken büyük alkış aldı.

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