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Bugün 10:50 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 10:52 TSİ )

Derinceli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşayacak

Derince Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezisi kapsamında ilçede eğitim gören 90 öğrenci, tarihin en şanlı destanlarından birinin yazıldığı Çanakkale’ye gitti

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İlçede eğitim gören öğrencilere tarihimizin tanıtılması ve milli bilincin yerinde aşılanması amacıyla Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir gezi düzenlendi. Derince Kent Meydanı’ndan yola çıkan 90 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Çanakkale gezisine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır da eşlik etti.

90 ÖĞRENCİ KATILDI

Çanakkale gezisinin önemine değinen Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Çanakkale Zaferi'nin ruhunu yerinde görmek ve yaşamak isteyen 90 öğrencimizi bu destanın yazıldığı kentimize yolcu ettik. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan Çanakkale'ye düzenlediğimiz gezinin öğrencilerimizdeki milli birlik ve beraberlik ruhunu daha da pekiştireceğine inanıyorum” dedi.

Bugün 10:50 TSİ - Kültür-Sanat

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