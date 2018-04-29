Başiskele Çocuk Üniversitesi’ne ek bina

Kocaeli’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi Başiskele Çocuk Üniversitesi, açılışından bu yana henüz 1. yılını doldurmadı. Bu süre içerisinde velilerin yakın ilgi göstermeleri ve öğrencilerin beklenenden daha kısa sürede olumlu gelişmeler göstermeleri üzerine Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz çocuk üniversitesinde büyük yenilenme yapıyor.

EK BİNA TALİMATI VERDİ

Başkan Ayaz, fiziki şartları daha elverişli ve çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek için ek bir bina yapılmasının talimatını verdi. Ek binanın gelecek eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Böylelikle 3 kademe olan eğitim süreci 4 kademe olacak. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin Şehitekrem Mahallesi’nde hizmet veren ana bina ve Spor Akademisi’ne ilave olarak ek bina, 300 metre uzaklıkta bulunan Kılıçarslan Mahallesi Zeynep Ultav Sokak’ta çelik yapı olarak yapılacak.